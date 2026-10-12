ЗОУИТ выявлены после сделки: кто отвечает — продавец, покупатель или уполномоченный орган?

Приобретение земельного участка всегда основано на доверии к сведениям ЕГРН. Однако на практике покупатели часто сталкиваются со скрытыми рисками: зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) могут быть не внесены в реестр на момент сделки либо появиться уже после её завершения.
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