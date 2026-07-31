Медведчук: Зеленский приехал из США с пустыми руками

Поездка Владимира Зеленского в США завершилась совсем не так, как планировал киевский верховод. Глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил, что бывший комик вернулся из американского путешествия практически ни с чем.
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