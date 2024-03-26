В Никитском центре культуры появилась памятная доска «Герои Ялты»

Памятную доску «Герои Ялты» в честь героев-ялтинцев, которые отдали свою жизнь за освобождение Донбасса от неонацистов в ходе специальной военной операции, торжественно открыли в Никитском центре культуры.
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