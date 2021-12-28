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Как боролись с коррупцией при СССР

Как боролись с коррупцией при СССР

автор - Успехи России Оказывается, если коррупионеров ловят и сажают — то это не борьба с коррупцией, а расцвет коррупции! А если при СССР не сажали — значит, и коррупции тогда не было, только честные коммунисты! Прав был Салтыков-Щедрин: Если силовики на патриотизм стали напирать, значит, проворовались! Численность коррупционеров в правоохранительных органах страны растет с каждым днем!» - возмущенно пишет на сайте «Свободная пресса» уважаемая Людмила Николаева и продолжает: «Число коррупционных преступлений в России продолжает множиться.

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