Невоенный анализ-74. Логика и математика. 17 ноября 2024

Олег Самойлов

Понятно это было все ДАВНО, но вот только одно удручает: ГИБНУТ ЛЮДИ... И неважно, майдауны это или наши ребята... Мне НЕ жалко майдаунов, даже тех, кого отловили на улице, выдернули из автобуса, из электрички или откуда еще, но мне ЖАЛКО ОТЦОВ, БРАТЬЕВ, МУЖЕЙ, СЫНОВЕЙ и ВНУКОВ... А вот пиндосрани со подельники их НЕ жалко! Но когда вся эта шобла огребет по полной программе, как только у Нашего кончится терпение, то сразу вся эта падаль взвоет: А нас-то за шо?