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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Невоенный анализ-74. Логика и математика. 17 ноября 2024

Невоенный анализ-74. Логика и математика. 17 ноября 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Понятно это было все ДАВНО, но вот только одно удручает: ГИБНУТ ЛЮДИ... И неважно, майдауны это или наши ребята... Мне НЕ жалко майдаунов, даже тех, кого отловили на улице, выдернули из автобуса, из электрички или откуда еще, но мне ЖАЛКО ОТЦОВ, БРАТЬЕВ, МУЖЕЙ, СЫНОВЕЙ и ВНУКОВ... А вот пиндосрани со подельники их НЕ жалко! Но когда вся эта шобла огребет по полной программе, как только у Нашего кончится терпение, то сразу вся эта падаль взвоет: А нас-то за шо?
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