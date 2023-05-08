Новости Тамбова

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Футболисты тамбовского "Спартака" провели мастер-класс в "Академии футбола"

Футболисты тамбовского "Спартака" провели мастер-класс в "Академии футбола"

На стадионе "Локомотив" в Тамбове состоялся мастер-класс с участием футболистов "Спартака". Андрей Часовских, Максим Карпухин, Роман Жеребятьев, Тихон Высотин и Андрей Васепов поделились мастерством с юными воспитанниками "Академии футбола".

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