Футболисты тамбовского "Спартака" провели мастер-класс в "Академии футбола"

На стадионе "Локомотив" в Тамбове состоялся мастер-класс с участием футболистов "Спартака". Андрей Часовских, Максим Карпухин, Роман Жеребятьев, Тихон Высотин и Андрей Васепов поделились мастерством с юными воспитанниками "Академии футбола".