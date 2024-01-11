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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов

Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов

Медики станут ездить на вызовы с нагрудными камерами, а по первому нажатию кнопки прибудут сотрудники Росгвардии В 2024 году в Алтайском крае будут тестировать новые способы защиты бригад скорой помощи от нападений агрессивных пациентов.

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