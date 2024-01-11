Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов

Медики станут ездить на вызовы с нагрудными камерами, а по первому нажатию кнопки прибудут сотрудники Росгвардии В 2024 году в Алтайском крае будут тестировать новые способы защиты бригад скорой помощи от нападений агрессивных пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии