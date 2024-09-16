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«Я травмировался в игре с 2Drots, столкнулся с Гаучо. Но сделал укольчик и выскочил!» Аба после победы над «РМ»

Fight Nights уступали по ходу матча 3-го тура Winline Кубка Медиалиги, однако в концовке взяли красный мяч и заработали пенальти.

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