Советник главы ДНР: освобождение района Часова Яра говорит о проломе в обороне ВСУ

Это серьёзный тактический успех, являющийся ключом для дальнейшего продвижения Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» - это серьезный тактический успех ВС РФ, это открывает возможности для дальнейшего освобождения города, а также свидетельствует о проломе обороны украинской армии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.