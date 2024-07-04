Советник главы ДНР: освобождение района Часова Яра говорит о проломе в обороне ВСУ

Это серьёзный тактический успех, являющийся ключом для дальнейшего продвижения Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» - это серьезный тактический успех ВС РФ, это открывает возможности для дальнейшего освобождения города, а также свидетельствует о проломе обороны украинской армии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
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