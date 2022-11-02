Вице-премьер Мантуров счел преждевременным приход крупнейших ретейлеров в ДНР и ЛНР

Действующие на территории новых регионов России розничные магазины успешно обеспечивают местных жителей всем необходимым, поэтому пока выход крупнейших федеральных ретейлеров на рынки ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей преждевременный.
Действующие на территории новых регионов России розничные магазины успешно обеспечивают местных жителей всем необходимым, поэтому пока выход крупнейших федеральных ретейлеров на рынки ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей преждевременный.
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