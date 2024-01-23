Польша добилась победы: Евросоюз ограничит украинский экспорт

Польша добилась уступок от Евросоюза в вопросе ограничения экспорта украинского продовольствия. Согласно Financial Times, Брюссель будет контролировать поставки продукции, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка европейских стран и снижения цен.
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