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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Российские машиностроители могут спасти Евразию. Если производителям техники для РЖД не поможет бюджет, их заместит «дружественный» Китай

Российские машиностроители могут спасти Евразию. Если производителям техники для РЖД не поможет бюджет, их заместит «дружественный» Китай

В 2024 году, когда пакеты антироссийский санкций уже включили запрет на всё, что не нужно Западу, отраслям российской экономики приходится либо приспосабливаться к жизни на вулкане, либо играть тем, что раздали, выражаясь карточной терминологией.

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