Российские машиностроители могут спасти Евразию. Если производителям техники для РЖД не поможет бюджет, их заместит «дружественный» Китай

В 2024 году, когда пакеты антироссийский санкций уже включили запрет на всё, что не нужно Западу, отраслям российской экономики приходится либо приспосабливаться к жизни на вулкане, либо играть тем, что раздали, выражаясь карточной терминологией.
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