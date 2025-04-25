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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев из «Краснодара» отразил 4 из 5 пенальти в РПЛ

В пятницу вратарь «Краснодара» отбил пенальти на последних минутах в игре с махачкалинским «Динамо» (3:2).

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