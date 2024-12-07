Украинские подростки бегут за границу, опасаясь снижения возраста мобилизации Крайне любопытный и показательный материал о положении дел на Украине опубликовала британская газета The Times.
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Украинские подростки бегут за границу, опасаясь снижения возраста мобилизации Крайне любопытный и показательный материал о положении дел на Украине опубликовала британская газета The Times.
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