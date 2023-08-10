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Путин, как борец, умеет вымотать соперника. Поэтому у Америки с НАТО нет шансов

Путин, как борец, умеет вымотать соперника. Поэтому у Америки с НАТО нет шансов

Я думаю, что никому здесь не надо напоминать о том, что наш Президент - в прошлом (хотя, почему в прошлом) великолепный борец? В 21 год он стал чемпионом Ленинграда по самбо, получив "мастера спорта", а в 24 года - стал сильнейшим в городе по дзюдо.

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