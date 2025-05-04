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Мода и Шоу-бизнес

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  • Владимир Тамбасов
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На Кадышеву напали в Иваново после концерта

На Кадышеву напали в Иваново после концерта

Крайне неприятный инцидент произошел с Надеждой Кадышевой после концерта в Иваново. Народная артистка России завершила выступление, собралась уходить со сцены, но тут к ней подбежала молодая женщина и схватила за горло.

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