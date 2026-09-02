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Ивановские новости

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Жителям 37-го региона озвучили данные о развитии торговли со странами АТР

Жителям 37-го региона озвучили данные о развитии торговли со странами АТР

По итогам первого полугодия 2026 года количество открытых аккредитивов в сегменте малого и среднего бизнеса выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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