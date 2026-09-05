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Царьград

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Тюремные долгожители: кто и за что сидит дольше всех в мире

Тюремные долгожители: кто и за что сидит дольше всех в мире

В мире есть заключённые, отбывавшие наказание уже 65, 68 и даже 75 лет. Некоторые из них уже умерли, другие – продолжают отбывать наказание.

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