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Будни мужчин. Все что нам интересно

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ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Белгородской области

ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Белгородской области

Две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль стали целью ВСУ при атаке с помощью дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

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