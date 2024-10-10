Диетолог Чуракина: Для работы мозга необходимо включить в рацион сельдь

Эндокринолог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в интервью «Ленте.ру» рассказала, что поддержание здоровья мозга возможно через правильное питание, особенно с акцентом на включение в рацион жирной рыбы и яиц.