Price.ru: спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%, снижаются и цены

По данным исследования онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru стало известно, что спрос на базовые iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%.
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