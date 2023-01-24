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Александр Стахурский: "Инвестиции не придут в страну, пока не будет работать закон"

Для того, чтобы в экономику Молдовы вкладывались деньги, приходили прямые зарубежные инвестиции, необходимо, чтобы местные и зарубежные инвесторы были уверены в прозрачности и четкости молдавского законодательства и судебной системы в республике.

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