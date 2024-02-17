На Урале обнаружили «царские вакцины»

Южноуральские археологи обнаружили в Екатеринбурге «царские вакцины». Как сообщили РИА «Новый День» в Миноборнауки РФ, во время раскопки погребов бывшей усадьбы известного горного инженера Василия Гилева, участники археологической экспедиции ЮУрГУ обнаружены две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета.