На Урале обнаружили «царские вакцины»

Южноуральские археологи обнаружили в Екатеринбурге «царские вакцины». Как сообщили РИА «Новый День» в Миноборнауки РФ, во время раскопки погребов бывшей усадьбы известного горного инженера Василия Гилева, участники археологической экспедиции ЮУрГУ обнаружены две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии