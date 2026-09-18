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ФедералПресс

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Элитолог предрек Зеленскому незавидное будущее

Элитолог предрек Зеленскому незавидное будущее

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Несмотря на нехватку денег, страны Запада могут продолжить поддержку Украины, чтобы ее руками продолжать противостояние с Россией.

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