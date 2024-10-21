Си Цзиньпин подчеркнул важность использования национальных стратегий развития для продвижения китайской модернизации в провинции Аньхой

Хэфэй, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Аньхой /Восточный Китай/ всесторонне реализовывать новую концепцию развития и использовать свою роль во многочисленных национальных стратегиях развития, чтобы вписывать аньхойскую главу в историю китайской модернизации.
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