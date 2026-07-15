В нижегородских «Заповедных кварталах» откроют обновлённый Тайный сад

18 июля в квартале церкви Трёх Святителей после обновления откроется Тайный сад (ул. Славянская, 3). Пространство, которое несколько лет назад было заброшенным двором, превратилось в уютный усадебный сад с пряными травами, новыми дорожками и площадкой для камерных мероприятий, посвящённые традициям усадебной жизни нижегородцев на рубеже XIX – XX веков.
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