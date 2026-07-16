Зеленский поручил главе СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны страны.
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