Компания Brabus показала 900-сильный «суперчёрный» брутальный пикап с тремя осями

Тюнинг-ателье является одним из лидеров в вопросе доработки Mercedes-Benz G-Class, но этого фирме показалось мало и она сначала превратила «Гелендваген» в пикап, а затем этот пикап конвертировала в ещё более экстремальный вариант с тремя осями.