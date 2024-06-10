В Крыму оценили ущерб от двух блокад в более 14 триллионов рублей

Ущерб, нанесенный Крыму от водной и энергетической блокад, составил более 14 триллионов рублей. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов на Петербургском международном экономическом форуме.
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