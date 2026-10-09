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Михаил Шахназаров объяснил, почему Пугачёву не спешат лишать прежнего влияния

Михаил Шахназаров объяснил, почему Пугачёву не спешат лишать прежнего влияния

Публицист Михаил Шахназаров назвал людей, которые, по его мнению, годами защищают Аллу Пугачёву, и связал это с особым положением певицы в российском шоу-бизнесе.

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