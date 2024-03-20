ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и АО «Нейротренд» планируют развивать нейротехнологии в Нижегородской области

Директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников и генеральный директор АО «Нейротренд» Наталия Галкина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития нейротехнологий на территории Нижегородской области.
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