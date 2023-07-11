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Южная Корея обратится в МОК из-за признания Сотниковой о положительной допинг-пробе

Южная Корея обратится в МОК из-за признания Сотниковой о положительной допинг-пробе

Олимпийский комитет Республики Корея (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой расследовать дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой после её слов о положительной допинг-пробе в 2014 году.

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