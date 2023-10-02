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Аллегри о том, что Шченсны сыграл на ноль 3 матча из 5 в Серии А: «Один из лучших вратарей в Европе»

Аллегри о том, что Шченсны сыграл на ноль 3 матча из 5 в Серии А: «Один из лучших вратарей в Европе»

В текущем сезоне Серии А поляк сыграл на ноль в трех матчах из пяти. «Шченсны, несомненно, один из лучших вратарей в Европе.

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