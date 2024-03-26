Зашифрованное послание: Секрет уха террориста из "Крокуса"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 290K прочитали Смотрим в соцсетях ролики, в которых наши соотечественники возмущаются кадрами задержания исполнителей чудовищного теракта в Москве: "Да набросьте же ему пальто… Я потом бы сама уши отрезала бы всем".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии