Зашифрованное послание: Секрет уха террориста из "Крокуса"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 290K прочитали Смотрим в соцсетях ролики, в которых наши соотечественники возмущаются кадрами задержания исполнителей чудовищного теракта в Москве: "Да набросьте же ему пальто… Я потом бы сама уши отрезала бы всем".