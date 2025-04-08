Трамп просчитался, заручаться поддержкой России нужно было в первый срок. Мнение Василия Колташова

Россия и США ведут переговоры о совместной работе в сфере редкоземельных металлов. Об этом заявил генеральный директор РФПИ и по совместительству спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.