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Центр по подготовке сборных команд России по футболу появится в Хорошево-Мневниках

Центр по подготовке сборных команд России по футболу появится в Хорошево-Мневниках

На северо-западе Москвы планируется построить центр подготовки сборных команд России по футболу. Москомархитектура уже внесла изменения в правила землепользования и застройки для реализации этого спортивного объекта.

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