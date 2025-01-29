Центр по подготовке сборных команд России по футболу появится в Хорошево-Мневниках

На северо-западе Москвы планируется построить центр подготовки сборных команд России по футболу. Москомархитектура уже внесла изменения в правила землепользования и застройки для реализации этого спортивного объекта.
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