Арно Хидирбегишвили: Грузии «26Б дали»

«26Б дали!» — знаменитая фраза из «Мимино» (1977 г.), так герой культового советского кинофильма в исполнении Фрунзика Мкртчяна называет самосвал «КрАЗ-256Б», который выделили Армении на автобазе в Москве Сегодня в Москве дают Армении «7Б» (диагноз в постсоветской психиатрии, обозначающий психопатию и легкие формы шизофрении, впоследствии так стали называть людей с чудачествами, странностями в поведении и эксцентричным характером).