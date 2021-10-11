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Минтранс РК: В Крыму приостановлен льготный проезд для людей старше 65 лет

Минтранс РК: В Крыму приостановлен льготный проезд для людей старше 65 лет

С 11 октября по 1 декабря приостановлено предоставление льготного проезда гражданам в возрасте 65 лет и старше в пределах Крыма в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении, за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнес?нных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике КрыЧитайте полную новость на Crimea-news.

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Eugene69072
Мне 65 лет. Могу ли я, как житель Евпатории, пользоваться трамваем, автобусом..... ПЛАТНО? И это уже будет не опасно для моего здоровья и здоровья окружающих? А может быть это просто очередной заскок у засидевшегося в своём кресле начальника?

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