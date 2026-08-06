(Ну тупые же...)

«На 90% — Россия?»: разоблачение того, как Иран отслеживал и наносил удары по американским войскам Слухи о том, как именно Москва и Пекин участвуют в иранском конфликте, множатся с каждым днём, и в новых докладах всё чаще упоминается передача Тегерану российских разработок в области слежения за противником.