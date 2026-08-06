Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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(Ну тупые же...)

(Ну тупые же...)

«На 90% — Россия?»: разоблачение того, как Иран отслеживал и наносил удары по американским войскам Слухи о том, как именно Москва и Пекин участвуют в иранском конфликте, множатся с каждым днём, и в новых докладах всё чаще упоминается передача Тегерану российских разработок в области слежения за противником.

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Комментарии
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Олег Орлов
70 миллионов долларов не 90 миллиардов, которые обещают Украине и не 300, которые уже потратили... Это равносильно тратя тысячу рублей корить за то что потратил рубль. Воистину соринка и бревно. .
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