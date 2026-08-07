Сбор тепличных овощей в России превысил 1 млн тонн на 3,5% к прошлому году

Сбор огурцов составил порядка 565 тыс. тонн, динамика по этому показателю не приводится. Лидирующими регионами по выращиванию тепличных овощей остаются Московская, Липецкая, Калужская, Воронежская, Волгоградская и Белгородская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Башкортостан и Чеченская Республика.