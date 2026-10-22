За девять месяцев самозанятые в Татарстане уплатили налоги более чем на 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2026 года.