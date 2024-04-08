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Маск опроверг заявления о распространении Россией фейков в соцсети Х

Маск опроверг заявления о распространении Россией фейков в соцсети Х

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sheldon Cooper Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в социальной сети X не наблюдают значительной активности со стороны России ради оказания влияния с помощью фейков.

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