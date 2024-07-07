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  • Александр Приходько
    В шею Эрнста, Малышева и ещё кучу дармоедовЭрнст опять верну...

Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

 Реакция россиян не заставила себя ждать. Ну что, дождались? На отечественные экраны с триумфом вернулась теледоктор Елена Малышева, которая продолжит в своей программе рассказывать доверчивому зрителю, что "пукнуть после оргазма - святое дело".

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Комментарии
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АП
Александр Приходько
В шею Эрнста, Малышева и ещё кучу дармоедов
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1 час.
Наталья Сергеева
Тошноту вызывает!Пусть на Соловки едет или на необитаемый остров и пукает там вместе с Эрнтом.
Ответить
38 мин.
Юрис Хартманис
Может в порно перейдет?
Ответить
26 мин.

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