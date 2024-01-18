Умеренный снегопад и новая порция морозов: прогноз погоды до конца января в Приморье

Синоптики Примгидромет рассказали, кокой будет погода до конца января. Согласно прогнозу, в период с 21 по 23 января над территорией края ожидается высотная барическая ложбина с небольшим и умеренным снегопадом.
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