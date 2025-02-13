Алсу заговорила про месть бывшим на фоне судов с Абрамовым и нападок Добровинского

Артистка дала понять, что давно оставила в прошлом экс-супруга. Алсу Социальные сетиПевица Алсу развелась с Яном Абрамовым прошлым летом, но судебные разбирательства между ними идут до сих пор и будут длиться еще несколько лет.
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