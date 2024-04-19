Донос Андрея Костикова: как советский конструктор «убил» создателя миномёта «Катюша»

Юридически изобретателями «Катюши» считались Иван Гвай, Василий Аборенков и Андрей Костиков. Однако, последний являлся виновником ареста и расстрела настоящего автора системы артиллерии Георгия Лангемака.
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