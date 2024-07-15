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Морган о поражении Англии от Испании: «Победила лучшая команда. Мучительное ожидание продолжается»

Команда под руководством Гарета Саутгейта уступила сборной Испании (1:2) в финальном матче турнира. «Англия хорошо сражалась в первом тайме, но Испания доминировала во втором тайме.

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