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Bild: Иран может создать ядерную бомбу в ближайшие недели

Bild: Иран может создать ядерную бомбу в ближайшие недели

Иран в течение нескольких недель может завершить работы по созданию ядерного оружия. Об этом Bild сообщил директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

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