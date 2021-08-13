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Не надо даже гадать, откуда растут ноги антисоветских мифов. Всё довольно просто

Не надо даже гадать, откуда растут ноги антисоветских мифов. Всё довольно просто

RUSLOVO.RU Оголтелый антисоветизм и антисталинизм конца 80-х не могли возникнуть сами по себе — у этих процессов безусловно были свои спонсоры, режиссёры и те, кто извлекал из этого всего выгоду.

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