"Охотник за планетами" обнаружил вторую экзопланету размером с Землю и эти оба мира вращаются вокруг одной и той же звезды

Planet Hunter обнаружил вторую экзопланету размером с Землю (которая теоретически может содержать жидкую воду), и эти два мира вращаются вокруг одной и той же звезды.
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